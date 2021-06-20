Артемий Панарин занял пятое место в борьбе за «Леди Боинг Трофи»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял 5-е место в голосовании за обладателя «Леди Бинг Трофи» – приз, вручаемый игроку, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерство, сообщает официальный сайт НХЛ.
Панарин набрал 159 баллов (31 голос и два первых места). Больше голосов получили только победитель Джейккоб Славин («Каролина Харрикейнз»), Джаред Сперджен («Миннесота Уайлд»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») и Александр Барков («Флорида Пантерз»).
Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов. Каждый голосовавший выбирает пятёрку кандидатов. Первое место получает 10 баллов, второе – 7, третье – 5, четвёртое – 3 и пятое – 1.
В 42 матчах регулярного сезона россиянин получил шесть минут штрафа.
В число 52 игроков, упомянутых в бюллетенях, вошли еще два россиянина. Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз») получил одно 3-е место, Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш») – одно 5-е.
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