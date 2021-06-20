Фридман: «Аризона» снова приступила к поиску варианта обмена Экмана-Ларссона

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, что «Аризона Койотс» приступила к поиску вариантов обмена капитана команды Оливера Экмана-Ларссона.

«Аризона» собирается пойти на трансферный рынок и заключить сделку с новым клубом, но решающее слово останется за Экманом-Ларссоном», – цитирует Фридмана The Score.

Контракт Экмана-Ларссона с кэпхитом $ 8,25 миллиона действует до конца сезона-2026/27. Сообщалось, что «Аризона» хочет обменять игрока из-за ухудшения финансового положения клуба на фоне пандемии.



В минувшем сезоне хоккеист набрал 24 очка: забросил три шайбы и отдал 21 результативную передачу.

В прошлом году сообщалось, что 29-летний швед, имеющий пункт в контракте о запрете на перемещения, был согласен его снять в случае обмена в «Ванкувер Кэнакс» или «Бостон Брюинз». Но тогда клубы не договорились по условиям возможной сделки.

В октябре хоккеист говорил, что «никогда по-настоящему не хотел ничего делать, кроме как остаться в Аризоне».