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Фридман: «Аризона» снова приступила к поиску варианта обмена Экмана-Ларссона

Фридман: «Аризона» снова приступила к поиску варианта обмена Экмана-Ларссона
Георгий Горностаев
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Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, что «Аризона Койотс» приступила к поиску вариантов обмена капитана команды Оливера Экмана-Ларссона.

«Аризона» собирается пойти на трансферный рынок и заключить сделку с новым клубом, но решающее слово останется за Экманом-Ларссоном», – цитирует Фридмана The Score.

Контракт Экмана-Ларссона с кэпхитом $ 8,25 миллиона действует до конца сезона-2026/27. Сообщалось, что «Аризона» хочет обменять игрока из-за ухудшения финансового положения клуба на фоне пандемии.

В минувшем сезоне хоккеист набрал 24 очка: забросил три шайбы и отдал 21 результативную передачу.

В прошлом году сообщалось, что 29-летний швед, имеющий пункт в контракте о запрете на перемещения, был согласен его снять в случае обмена в «Ванкувер Кэнакс» или «Бостон Брюинз». Но тогда клубы не договорились по условиям возможной сделки.

В октябре хоккеист говорил, что «никогда по-настоящему не хотел ничего делать, кроме как остаться в Аризоне».

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