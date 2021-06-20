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Тротц: все 60 минут «Айлендерс» играли прилично, кроме отрезка 7-8 минут, когда пропустили

Тротц: все 60 минут «Айлендерс» играли прилично, кроме отрезка 7-8 минут, когда пропустили
Георгий Горностаев
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг» в четвертом полуфинальном матче серии Кубка Стэнли (3:2, 2-2).

«Мы играли хорошо. Если внимательнее посмотреть этот матч, то увидите, что у нас было побольше голевых шансов. Все 60 минут мы играли весьма прилично, если не считать отрезок в 7-8 минут, когда «Тампа» набросилась на нас и забросила две шайбы в начале третьего периода.

Но к тому времени мы уже вели 3:0. Что ж, мы видим то, что и ожидали. Счет в серии стал 2-2, и мы отправляемся в Тампу. Теперь играем мини-серию до двух побед.

Перестановки в звеньях по ходу игры? Я обдумываю сочетания перед каждой игрой. Понятно, что это будут малорезультативные матчи. Не думаю, что мы начнем играть в открытый хоккей с командой, которая так здорово забивает голы. А в этом матче у нас было право последней смены.

Если хотите, у меня в этой игре было больше свободы для манёвра. Вот я и почувствовал, что сегодня стоит сделать именно такую перестановку. Но посмотрим, что еще придумать к пятой встрече», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.

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