Купер — о сейве Пулока: думаю, разворот Макдоны выглядел более эффектно

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал сейв защитника «Нью-Йорк Айлендерс» на 60-й минуте четвёртого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2:3, 2-2).

«Понимаю, что все будут говорить о том, как здорово сыграл Пулок, но с точки зрения болельщика, думаю, разворот Макдоны вокруг своей оси выглядел даже более эффектно. И пас Кучерова был хорош.



Этот момент словно специально создан для телевидения. К сожалению, он сложился не в нашу пользу», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

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В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф — 2-2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов из 30 бросков. В ходе встречи «островитяне» вели 3:0, но «молниям» удалось отыграть две шайбы. За «Тампу» отличились Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон. На последних секундах гости могли восстановить равновесие и перевести игру в овертайм, но защитник «Айлендерс» Райан Пулок совершил шикарный сейв после броска в исполнения Райана Макдоны.