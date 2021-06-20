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Купер — о поражении от «Айлендерс»: во 2-м периоде мы сломались из-за собственных ошибок

Купер — о поражении от «Айлендерс»: во 2-м периоде мы сломались из-за собственных ошибок
Георгий Горностаев
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом полуфинальном матче Кубка Стэнли (2:3, 2-2).

«Ребята уже целый месяц играют на пределе сил. Неизбежно случаются неудачные отрезки, однако когда это происходит, нужно гнуться, но не ломаться. А мы во втором периоде сломались. В том числе из-за собственных ошибок», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнял счёт в серии плей-офф – 2-2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов при 30 бросках. В ходе встречи «островитяне» вели 3:0, но «молниям» удалось отыграть две шайбы. За «Тампу» отличились Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон. На последних секундах гости могли восстановить равновесие и перевести игру в овертайм, но защитник «Айлендерс» Райан Пулок совершил шикарный сейв после броска в исполнении Райана Макдоны.

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