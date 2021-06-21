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Бадюков: задачи «Сочи» — самые высокие. Мы хотим выводить всех на уровень сборной России

Бадюков: задачи «Сочи» — самые высокие. Мы хотим выводить всех на уровень сборной России
Лев Лукин
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Заместитель гендиректора ХК «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков рассказал о первых впечатлениях на новому посту.

«Во-первых, меня очень сильно порадовало, на каком уровне находится организация. Сама локация: город, стадион, раздевалки — всё на высочайшем уровне. Безусловно, в Сочи один из самых лучших спортивных комплексов в России. Здорово, что всем нам придётся работать в таких великолепных условиях.

Что касается задач, то они не сильно поменялись по сравнению с той концепцией, которая была принята в прошлом сезоне. Во-первых, мы выстраиваем систему вертикали между КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Во-вторых, работаем над тем, чтобы у ХК «Сочи» был свой узнаваемый стиль, нравящийся болельщикам. В-третьих, и в главных — это развитие молодых игроков, создание сильного молодого коллектива. — Спортивные задачи, естественно, самые высокие, потому что мы ставим во главу угла развитие личностных качеств любого хоккеиста и любого сотрудника клуба. Мы хотим выводить всех на уровень сборной России, а раз так, то и задачи — самые высокие», — сказал Бадюков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Сочи» хочет показать всей КХЛ, как должен развиваться российский клубный хоккей» «Сочи» хочет показать всей КХЛ, как должен развиваться российский клубный хоккей»
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