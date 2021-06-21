Ленер отразил 27 бросков в победном матче с «Монреалем». Это была его первая игра с 31 мая

В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1 и сравнялся в серии плей-офф – 2-2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Макнэбб и Николя Руа. У «Монреаля» единственный гол забил Пол Байрон. Одним из главных героев матча стал голкипер «Вегаса» Робин Ленер, отразивший 27 бросков из 28. Для шведского вратаря эта игра стала первой с 31 мая, когда он пропустил семь шайб от «Колорадо Эвеланш» (1:7).
С тех пор основным голкипером «Голден Найтс» на безальтернативной основе был канадец Марк-Андре Флёри, но в прошлом матче с «Монреалем» (2:3 ОТ) опытный вратарь допустил чудовищную ошибку на исходе основного времени, которая стоила его команде матча.
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