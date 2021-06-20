«Вегас» может отправить Флёри в запас после его ошибки в прошлом матче с «Монреалем»

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри может остаться в запасе в следующем матче полуфинала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».



Как сообщает в «твиттере» журналист Джесси Гранье, вратарь Робин Ленер рассматривается как основная кандидатура в ворота «Вегаса» на четвёртый матч серии.

Напомним, в третьей игре «Монреаль» сравнял счёт за две минуты до сирены после грубейшей ошибки голкипера Марка-Андре Флёри. Шайбу забросил Джош Андерсон.



В сезоне-2020/2021 Флёри сыграл в 36 играх регулярного чемпионата, одержал победу в 26 матчах, имея процент отражённых бросков 92,8%. В плей-офф голкипер провёл 15 встреч, выиграв девять игр и отразив 92,1% бросков.



Ленер сыграл 19 игр в регулярном сезоне-2020/2021, одержав победу в 13 матчах и имеет процент отражённых бросков 91,3%. В плей-офф голкипер провёл один матч, уступив в нём и отразив 81,1% бросков.



Следующая игра между «Вегасом» и «Монреалем» состоится в понедельник, 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.