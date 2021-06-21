Уроженец Квебека прокомментировал гол в ворота «Монреаля» в овертайме матча плей-офф

В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1 и сравнялся в серии плей-офф – 2-2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Макнэбб и Николя Руа. 24-летний Руа впервые в карьере отличился в овертайме матча плей-офф НХЛ. Примечательно, что это произошло на домашней арене «Канадиенс», ведь сам хоккеист является уроженцем Квебека. Николя появился на свет в небольшом городе Эймос, который расположен всего в 375 милях от Монреаля. Канадский нападающий стал 11-м уроженцем Квебека в истории НХЛ, забившим в ворота «Канадиенс» в овертайме матча плей-офф.

«Мы очень сильно хотели победить, а я всегда мечтал о голе в овертайме в „Белл-Центре“. Сегодня моя семья присутствовала на матче. И это было невероятно. Я знаю, что теперь они действительно счастливы», — сказал Руа на послематчевой пресс-конференции.