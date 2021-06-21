34-летний Линус Умарк может выкупить свой контракт у «Серветта» и вернуться в Швецию

Нападающий Линус Умарк может выкупить свой контракт у «Серветта», поскольку планирует вернуться в Швецию, сообщает Swiss Hockey News.
34-летний швед уже достиг договорённости с клубом «Лулео», в системе которого выступал с начала карьеры до 2009 года, а также в сезоне-2013/14. На протяжении последних 12 лет Умарк выступал за пределами Швеции. Ранее форвард уже говорил, что раздумывает о возвращении домой. Но в итоге подписал контракт со швейцарским «Серветтом», завершив выступление в КХЛ.
В минувшем сезоне Умарк стал вторым бомбардиром швейцарской лиги, набрав 61 (22+39) очко в 49 матчах. В плей-офф его клуб дошел до финала, в котором уступил «Цугу». В 2020 году Умарк, отыгравший в Уфе пять сезонов, подписал контракт с «Серветтом» на два года.
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