Пасиоретти: Ленер всё это время был заводилой номер один в «Вегасе»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти прокомментировал итоги четвёртой встречи полуфинала плей-офф Кубка Стэнли с командой «Монреаль Канадиенс», а также отметил игру голкипера «рыцарей» Робина Ленера.

«Нужно многое сказать об отношении Робина к игре всё это время. Он был заводилой номер один в команде, когда не играл. Его позитивный настрой отражался на нас, он играет огромную роль для команды», — приводит слова Пасиоретти официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1 и сравнял счёт в серии плей-офф – 2-2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Макнэбб и Николя Руа. У «Монреаля» единственный гол забил Пол Байрон.