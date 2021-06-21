Пасиоретти: Ленер всё это время был заводилой номер один в «Вегасе»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти прокомментировал итоги четвёртой встречи полуфинала плей-офф Кубка Стэнли с командой «Монреаль Канадиенс», а также отметил игру голкипера «рыцарей» Робина Ленера.
«Нужно многое сказать об отношении Робина к игре всё это время. Он был заводилой номер один в команде, когда не играл. Его позитивный настрой отражался на нас, он играет огромную роль для команды», — приводит слова Пасиоретти официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1 и сравнял счёт в серии плей-офф – 2-2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Макнэбб и Николя Руа. У «Монреаля» единственный гол забил Пол Байрон.
- 21 июня 2021
-
10:34
-
10:17
-
09:58
-
09:38
-
09:19
-
08:57
-
08:37
-
07:55
-
07:31
-
07:05
-
06:51
-
06:29
-
06:21
-
06:12
-
06:04
-
04:59
-
01:41
- 20 июня 2021
-
23:50
-
23:01
-
22:15
-
21:41
-
21:18
-
20:49
-
20:19
-
20:03
-
19:46
-
19:14
-
18:50
-
18:37
-
18:17
-
17:44
-
17:20
-
17:07
-
16:32
-
15:12