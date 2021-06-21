«От такого мурашки бегут по коже». Дебур прокомментировал гол Руа в овертайме

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал итоги четвёртой встречи полуфинала плей-офф Кубка Стэнли с командой «Монреаль Канадиенс», а также поделился впечатлениями от гола нападающего «рыцарей» Николя Руа.
«Я за него очень рад. Забить в овертайме такой гол на глазах друзей и семьи — это настоящая мечта. От такого мурашки бегут по коже», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.
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Напомним, 24-летний Руа впервые в карьере отличился в овертайме матча плей-офф НХЛ. Примечательно, что это произошло на домашней арене «Канадиенс», ведь сам хоккеист является уроженцем Квебека. Николя появился на свет в небольшом городе Эймос, который расположен всего в 375 милях от Монреаля. Канадский нападающий стал 11-м уроженцем Квебека в истории НХЛ, забившим в ворота «Канадиенс» в овертайме матча плей-офф.
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