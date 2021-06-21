«Торпедо» и «Лада» совершили обмен

«Лада» и нижегородское «Торпедо» произвели обмен, сообщается на официальной странице тольяттинцев в «Твиттере».

Защитник Никита Бобряшов отправляется в «Ладу». Взамен 25-летнего игрока обороны клуб из Нижнего Новгорода получил денежную компенсацию.

Напомним, игрок присоединился к «Торпедо» летом прошлого года. В КХЛ Бобряшов принял участие в девяти матчах и не отметился набранными очками. Кроме того, он играл за «Ладу» в ВХЛ в рамках сотрудничества между клубами. В 10 матчах регулярного чемпионата Бобряшов забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Ранее «Торпедо» и «Локомотив» достигли договорённости о переходе прав на нападающего Даниэля Заара. Нападающий должен подписать с «Торпедо» двухлетний контракт.