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«Торпедо» и «Лада» совершили обмен

«Торпедо» и «Лада» совершили обмен
Владимир Лаевский
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«Лада» и нижегородское «Торпедо» произвели обмен, сообщается на официальной странице тольяттинцев в «Твиттере».

Защитник Никита Бобряшов отправляется в «Ладу». Взамен 25-летнего игрока обороны клуб из Нижнего Новгорода получил денежную компенсацию.

Напомним, игрок присоединился к «Торпедо» летом прошлого года. В КХЛ Бобряшов принял участие в девяти матчах и не отметился набранными очками. Кроме того, он играл за «Ладу» в ВХЛ в рамках сотрудничества между клубами. В 10 матчах регулярного чемпионата Бобряшов забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Ранее «Торпедо» и «Локомотив» достигли договорённости о переходе прав на нападающего Даниэля Заара. Нападающий должен подписать с «Торпедо» двухлетний контракт.

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