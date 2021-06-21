Наставник «Монреаля» — о COVID-19: чувствуешь себя беспомощным, просто надеясь на лучшее

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём самочувствии.

«Надеюсь, что смогу вернуться раньше этого. Очень обидно, потому что я делал всё, о чем нас просили. Я ни разу не подставлялся. Просто не повезло.



Команда и клуб находятся в контакте с властями, и это единичный случай, потому что мы находились в пузыре с начала декабря. Мы все знаем, что надо оставаться в изоляции. То же самое было в Лас-Вегасе, нам даже не разрешали выходить наружу. Мы уважали эту просьбу. Просто не повезло. Но вся команда прошла полную вакцинацию, 23 июня с этого момента пройдёт две недели. Так что есть факторы, позволяющие мне надеяться на скорейшее возвращение.

Как подхватил коронавирус? В Вегасе нам не разрешали выходить наружу, нельзя даже было пройти из отеля на арену. Я это уважаю. Я ходил из номера отеля в комнату приёма пищи и в автобус до арены. Нам можно было ходить в тренажёрный зал, который был зарезервирован для нас на определённое время. Я туда ходил. Так что да, обидно. Но уж как вышло.



Никто из окружения не сдал положительный тест на коронавирус? Тяжело это объяснить. Чувствуешь себя беспомощным и просто наблюдаешь за ситуацией, надеясь на лучшее. Странная ситуация. Я никогда через такое не проходил. Последний раз я смотрел матч «Канадиенс» по телевизору где-то три-четыре года назад. Это особенная ситуация, но и весь год особенный. Мы прошли через многое, преодолеем и это", — приводит слова Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.