«Вашингтон» намерен сохранить в составе Самсонова, предложив ему контракт-мостик

«Вашингтон Кэпиталз» хотят сохранить российского голкипера Илью Самсонова в составе.
Как сообщает The Athletic, клуб намерен предложить вратарю краткосрочный контракт-мостик.
Самсонов имеет право обратиться в арбитраж, который сможет определить сумму его новой зарплаты, что является преградой для «Кэпиталз». Его контракт новичка подошёл к концу, поэтому голкипер стал ограниченно свободным агентом.
В прошедшем сезоне-2020/2021 Самсонов сыграл в 19 матчах, одержав в них 13 побед и пропуская в среднем 2,69 шайбы за игру при проценте отражённых бросков 90,2%. В плей-офф он сыграл в трёх встречах, уступив во всех и отразив 89,9% бросков и пропуская 2,99 шайбы за матч.
Напомним, «Кэпиталз» не отпустили Самсонова на чемпионат мира по хоккею в Латвию по медицинским показателям.
- 21 июня 2021
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