Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузнецов может предоставить «Вашингтону» список из 15 клубов, куда его нельзя обменять

Кузнецов может предоставить «Вашингтону» список из 15 клубов, куда его нельзя обменять
Никита Паглазов
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» готов выслушать предложения по обмену центрального нападающего Евгения Кузнецова.

Как сообщает The Athletic, контракт 29-летнего россиянина действует ещё четыре сезона. По нему Кузнецов зарабатывает 7,8 миллиона долларов в год. Отмечается, что также у него присутствует пункт в контракте, согласно которому он может предоставить «Вашингтону» список из 15 клубов, куда его нельзя будет обменять.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан сообщал, что клуб готов обменять Кузнецова в случае приемлемого предложения по игроку.

Напомним, Кузнецов в сезоне-2020/2021 провёл 44 матча в регулярном чемпионате, набрав 29 очков (9+20), а также сыграл 8 матчей в плей-офф и набрал 5 (3+2) очков. Отметим, что российский форвард дважды за последние полгода переболел коронавирусом — в январе и мае.

Новость по теме
Маклеллан: если Кузнецов не будет играть на максимуме, «Вашингтон» примет решение
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021