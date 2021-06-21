Кузнецов может предоставить «Вашингтону» список из 15 клубов, куда его нельзя обменять

«Вашингтон Кэпиталз» готов выслушать предложения по обмену центрального нападающего Евгения Кузнецова.



Как сообщает The Athletic, контракт 29-летнего россиянина действует ещё четыре сезона. По нему Кузнецов зарабатывает 7,8 миллиона долларов в год. Отмечается, что также у него присутствует пункт в контракте, согласно которому он может предоставить «Вашингтону» список из 15 клубов, куда его нельзя будет обменять.



Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан сообщал, что клуб готов обменять Кузнецова в случае приемлемого предложения по игроку.



Напомним, Кузнецов в сезоне-2020/2021 провёл 44 матча в регулярном чемпионате, набрав 29 очков (9+20), а также сыграл 8 матчей в плей-офф и набрал 5 (3+2) очков. Отметим, что российский форвард дважды за последние полгода переболел коронавирусом — в январе и мае.