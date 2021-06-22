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Никита Кучеров повторил достижение Яромира Ягра и Марио Лемье в плей-офф НХЛ

Никита Кучеров повторил достижение Яромира Ягра и Марио Лемье в плей-офф НХЛ
Сергей Емельянов
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В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф – 3-2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (2), Алекс Киллорн (2), Янни Гурд, Ондржей Палат, Брейден Пойнт и Люк Шенн. Российский форвард Никита Кучеров за 14.57 на площадке отдал три результативные передачи, трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

Кучеров восьмой раз за карьеру в плей-офф НХЛ сделал три результативные передачи в одном матче, повторив таким образом достижение Адама Оутса, Яромира Ягра и Марио Лемье. Рекорд в этой номинации принадлежит Уэйну Гретцки (28), второе место занимает Марк Мессье (12), а топ-3 замыкают Пол Коффи и Даг Гилмор (по 11).

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