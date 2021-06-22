Кучеров повторил достижение Рекки в розыгрыше Кубка Стэнли 30-летней давности

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф – 3-2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (2), Алекс Киллорн (2), Янни Гурд, Ондржей Палат, Брейден Пойнт и Люк Шенн. Российский форвард Никита Кучеров за 14.57 на площадке отдал три результативные передачи, трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

Россиянин продлил результативную серию (2+13) до 8 игр. Всего в 16 матчах текущего плей-офф он набрал 27 (5+22) очков, упрочив лидерство в гонке бомбардиров. Первая из результативных передач позволила Никите достичь рубежа в 20 голевых передач в этом розыгрыше Кубка Стэнли. За последние 30 лет только Даг Гилмор быстрее добирался до этого рубежа, когда в 1994 году ему хватило 15 матчей. Сам же Кучеров повторил достижение Марка Рекки в розыгрыше Кубка Стэнли 30-летней давности (16 матчей на 20 голевых передачи).