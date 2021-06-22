Кучеров повторил достижение Малкина в розыгрыше Кубка Стэнли 2013 года

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф – 3-2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (2), Алекс Киллорн (2), Янни Гурд, Ондржей Палат, Брейден Пойнт и Люк Шенн. Российский форвард Никита Кучеров за 14.57 на площадке отдал три результативные передачи, трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».



Россиянин продлил серию с голевыми передачами (2+13) до 8 игр. За последние 20 лет только трём игрокам удавалось выдать более длительные ассистентские серии в матчах плей-офф НХЛ — Микко Рантанен, Натан Маккиннон и Йохан Франзен ассистировали партнёрам в девяти матчах кряду. Если говорить о российских игроках, то Кучеров повторил достижение Евгения Малкина в розыгрыше Кубка Стэнли 2013 года.

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