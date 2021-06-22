Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нельсон: парад удалений во 2-м периоде окончательно перечеркнул надежды «Айлендерс»

Нельсон: парад удалений во 2-м периоде окончательно перечеркнул надежды «Айлендерс»
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон прокомментировал разгромное поражение команды в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:8, 2-3).

«Да, мы выдали плохой старт, а пара неудачных рикошетов привела к голам в наши ворота. Мы постарались с этим справиться, создали несколько моментов во втором периоде. Но не забили, а потом начался парад удалений, и это окончательно перечеркнуло наши надежды», — приводит слова Нельсона официальный сайт НХЛ.

Ранее в серии 1/2 финала «Лайтнинг» побеждали со счётом 4:2 и 2:1, а «Айлендерс» выигрывали со счётом 2:1 и 3:2. Напомним, следующий матч серии состоится в четверг, 24 июня. Стартовый свисток — в 3:00 по московскому времени.

Новость по теме
Грин: когда вы даёте такие шансы «Тампе», она обязательно заставит расплатиться по счетам
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021