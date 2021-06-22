Нельсон: парад удалений во 2-м периоде окончательно перечеркнул надежды «Айлендерс»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон прокомментировал разгромное поражение команды в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:8, 2-3).



«Да, мы выдали плохой старт, а пара неудачных рикошетов привела к голам в наши ворота. Мы постарались с этим справиться, создали несколько моментов во втором периоде. Но не забили, а потом начался парад удалений, и это окончательно перечеркнуло наши надежды», — приводит слова Нельсона официальный сайт НХЛ.



Ранее в серии 1/2 финала «Лайтнинг» побеждали со счётом 4:2 и 2:1, а «Айлендерс» выигрывали со счётом 2:1 и 3:2. Напомним, следующий матч серии состоится в четверг, 24 июня. Стартовый свисток — в 3:00 по московскому времени.

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