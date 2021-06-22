Маршессо: три гола нападающих «Вегаса» в четырёх играх — недостаточный результат
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо поделился мнением об игре форвардов команды в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2-2).
«Конечно, здорово, что мы сравняли счёт в серии. Но в какой-то момент лидеры должны себя проявить, это касается и меня. Считаю, что три гола нападающих в четырёх матчах — это недостаточный результат», — приводит слова Маршессо официальный сайт НХЛ.
В регулярном чемпионате форвард провёл 55 матчей, в которых набрал 44 (18+26) очков при полезности "+19". В нынешнем розыгрыше плей-офф Маршессо сыграл в 17 встречах, набрал 9 (6+3) результативных баллов при показателе полезности "+8".
Следующий матч между «Вегасом» и «Монреалем» состоится в среду, 23 июня. Начало – в 4:00 мск.
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