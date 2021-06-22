Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маршессо: три гола нападающих «Вегаса» в четырёх играх — недостаточный результат

Маршессо: три гола нападающих «Вегаса» в четырёх играх — недостаточный результат
Комментарии

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо поделился мнением об игре форвардов команды в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2-2).

«Конечно, здорово, что мы сравняли счёт в серии. Но в какой-то момент лидеры должны себя проявить, это касается и меня. Считаю, что три гола нападающих в четырёх матчах — это недостаточный результат», — приводит слова Маршессо официальный сайт НХЛ.

В регулярном чемпионате форвард провёл 55 матчей, в которых набрал 44 (18+26) очков при полезности "+19". В нынешнем розыгрыше плей-офф Маршессо сыграл в 17 встречах, набрал 9 (6+3) результативных баллов при показателе полезности "+8".

Следующий матч между «Вегасом» и «Монреалем» состоится в среду, 23 июня. Начало – в 4:00 мск.

Новость по теме
Галлахер: чем дольше будет идти серия, тем большее давление будет оказываться на «Вегас»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021