Капризов: бывало, приходишь в магазин что-то купить, а сказать ничего не можешь

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о проблемах с английским языком.
«Когда только приехал, оказалось непривычно, потому что были проблемки с языком. Да и в принципе я приехал один. Понятно, агент помогал. А так, язык не знаешь, приходишь в магазин, чтобы что-то купить, ничего не понятно. Бывает, не понимаешь, сказать ничего не можешь, а на тебя смотрят и думают: «Что с тобой?». Со временем стало проще, обжился. Всё своё стало», – цитирует Капризова YouTube-канал «ЧЕРКАС АТЛАНТ».
Напомним, Капризов провёл в «Миннесоте» первый сезон. 24-летний россиянин стал лучшим бомбардиром «Уайлд», забросив 27 шайб и отдав 24 результативные передачи в 55 матчах, а также самым результативным новичком НХЛ. В плей-офф форвард сыграл в семи матчах, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
- 22 июня 2021
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