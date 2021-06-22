Петр Бржиза рассказал о переговорах между МОК и НХЛ об участии игроков в Олимпиаде-2022

Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Петр Бржиза рассказал о переговорах МОК и НХЛ об участии хоккеистов в Олимпийских играх — 2022.
«Участие игроков НХЛ в Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине, активно обсуждается всеми заинтересованными сторонами. ИИХФ делает всё возможное, чтобы помочь привлечь лучших игроков планеты под олимпийское знамя. На данный момент мы по-прежнему можем сказать, что идёт рабочий процесс, мы стремимся найти решение как можно скорее», — цитирует Бржизу ТАСС.
Ранее президент ИИХФ Рене Фазель рассказал, что решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде будет принято в течение недели.
Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды. Победителями хоккейного турнира ОИ-2018 стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3.
- 22 июня 2021
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