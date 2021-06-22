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Капризов — об инвестициях: я ещё не заработал таких денег, как Панарин

Капризов — об инвестициях: я ещё не заработал таких денег, как Панарин
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ответил на вопрос, откладывает ли он деньги или инвестирует, как форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

«Не люблю про деньги разговаривать. На самом деле ничего примечательного. Я ещё не заработал таких денег, как Панарин.

Финансовый консультант? У меня и в банке счёт, и родители помогают, поэтому всё нормально», — сказал Капризов в интервью YouTube-каналу «ЧЕРКАС АТЛАНТ».

Напомним, Капризов провёл в «Миннесоте» первый сезон. 24-летний россиянин стал лучшим бомбардиром «Уайлд», забросив 27 шайб и отдав 24 результативные передачи в 55 матчах, а также самым результативным новичком НХЛ. В плей-офф форвард сыграл в семи матчах, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

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