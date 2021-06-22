Саюстов: расстроился, когда узнал, что «Адмирал» пропустит сезон. Верил, что клуб вернётся

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Саюстов рассказал о том, какие цели ставит для себя на следующий сезон.

«Всегда самые высокие. Хоккей ведь командный вид спорта, поэтому необходимо чётко выполнять задачи тренерского штаба. И, конечно, основная цель — попадание в плей-офф. На Дальнем Востоке к этому особое отношение. От себя жду результативных действий, буду стараться приносить максимальную пользу команде на льду и в раздевалке.



Конечно, следил за ситуацией вокруг клуба. Когда узнал, что команда пропустит сезон, то расстроился. Но ситуация в мире очень неспокойная, это объяснимо. Верил, что клуб вернётся и всё будет хорошо. И клуб вернулся — это очень здорово!» – цитирует Саюстова официальный сайт «Адмирала».