Галлан: если работа не стоит на первом месте, талант не поможет

Новый главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан рассказал о том, какой, по его мнению, должна быть команда под его руководством.
«Я хочу, чтобы это была самая трудолюбивая команда в лиге. Хочу, чтобы мы упорно соревновались, упорно сражались, чтобы команды говорили: «Знаешь, что? Эта команда усердно работает каждую ночь. Они упорно соревнуются в течение 60 минут, и именно поэтому они выигрывают матчи каждый вечер». Мы можем сделать много хороших вещей. Мы можем быть опытными. Мы можем быть талантливыми. Но если работа не стоит на первом месте, мастерство и талант не слишком далеко продвинутся в будущем», — цитирует Галлана The Athletic.
Напомним, на чемпионате мира — 2021, который проходил с 21 мая по 6 июня, Галлан возглавлял сборную Канады, ставшую победителем турнира.
- 22 июня 2021
-
23:08
-
22:46
-
22:15
-
22:08
-
21:55
-
21:41
-
20:34
-
20:11
-
19:43
-
19:10
-
19:03
-
18:42
-
18:35
-
18:11
-
17:45
-
17:33
-
17:22
-
17:07
-
16:48
-
15:40
-
15:22
-
15:03
-
14:48
-
14:28
-
14:22
-
14:04
-
14:00
-
13:48
-
13:35
-
13:15
-
12:56
-
12:38
-
12:21
-
12:05
-
11:37