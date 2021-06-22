Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Галлан: если работа не стоит на первом месте, талант не поможет

Галлан: если работа не стоит на первом месте, талант не поможет
Комментарии

Новый главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан рассказал о том, какой, по его мнению, должна быть команда под его руководством.

«Я хочу, чтобы это была самая трудолюбивая команда в лиге. Хочу, чтобы мы упорно соревновались, упорно сражались, чтобы команды говорили: «Знаешь, что? Эта команда усердно работает каждую ночь. Они упорно соревнуются в течение 60 минут, и именно поэтому они выигрывают матчи каждый вечер». Мы можем сделать много хороших вещей. Мы можем быть опытными. Мы можем быть талантливыми. Но если работа не стоит на первом месте, мастерство и талант не слишком далеко продвинутся в будущем», — цитирует Галлана The Athletic.

Напомним, на чемпионате мира — 2021, который проходил с 21 мая по 6 июня, Галлан возглавлял сборную Канады, ставшую победителем турнира.

Новость по теме
Галлан: был очень рад увидеть состав «Рейнджерс»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021