Галлан: если работа не стоит на первом месте, талант не поможет

Новый главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан рассказал о том, какой, по его мнению, должна быть команда под его руководством.



«Я хочу, чтобы это была самая трудолюбивая команда в лиге. Хочу, чтобы мы упорно соревновались, упорно сражались, чтобы команды говорили: «Знаешь, что? Эта команда усердно работает каждую ночь. Они упорно соревнуются в течение 60 минут, и именно поэтому они выигрывают матчи каждый вечер». Мы можем сделать много хороших вещей. Мы можем быть опытными. Мы можем быть талантливыми. Но если работа не стоит на первом месте, мастерство и талант не слишком далеко продвинутся в будущем», — цитирует Галлана The Athletic.

Напомним, на чемпионате мира — 2021, который проходил с 21 мая по 6 июня, Галлан возглавлял сборную Канады, ставшую победителем турнира.