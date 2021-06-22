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Журналист Sportsnet: братья Седины получат должность в «Ванкувере»

Журналист Sportsnet: братья Седины получат должность в «Ванкувере»
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Шведские хоккеисты братья Хенрик и Даниэль Седины вернутся в «Ванкувер Кэнакс».

«Некоторое время продолжались переговоры о возвращении Даниэля и Хенрика Сединых в «Кэнакс». Думаю, стороны близки к определению ролей братьев в хоккейной команде», — написал журналист Иэн Макинтайр в «Твиттере».

Шведские братья-близнецы были задрафтованы «Ванкувером» в 1999 году под вторым (Даниэль) и третьим (Хенрик) номерами и всю 17-летнюю карьеру провели в «Кэнакс». После завершения карьеры клуб вывел из обращения номера хоккеистов.

Хенрик является лучшим бомбардиром (1070 очков) и лучшим ассистентом (830 передач) в истории клуба, а также занимает первое место по количеству проведённых игр (1330). Даниэль — лучший снайпер «Кэнакс» всех времён (393 шайбы).

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