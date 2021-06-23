Ричардсон: «Монреалю» очень нравится то, что мы сейчас показываем

Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» в связи с положительным тестом на коронавирус у Доминика Дюшарма Люк Ричардсон поделился мнением о пятом полуфинальном матче Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:1, 3-2).



«Нам очень нравится то, что мы сейчас показываем, однако не хочется забегать далеко вперёд. Мы правильно проводим концовки матчей. Теперь готовимся к следующей встрече, которую надо выиграть», – цитирует Ричардсона официальный сайт НХЛ на русском языке.



В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1 и вышел вперёд в серии плей-офф – 3:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Коул Кофилд и Ник Судзуки. За «Вегас» единственную шайбу забросил Макс Пасиоретти.



Ранее в серии «Канадиенс» одержали две победы с одинаковым счётом 3:2, а «Голден Найтс» выигрывали со счётом 4:1 и 2:1. Шестой матч серии состоится 25 июня.

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