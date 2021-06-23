Судзуки: все 60 минут «Монреаль» показывал отличный хоккей

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки поделился мнением о пятом полуфинальном матче Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:1, 3-2).

«Мы все 60 минут показывали отличный хоккей. Держали игру под контролем, хорошо вели шайбу, создавали моменты, забивали важные голы. Это прекрасная командная победа, все четыре звена внесли свой вклад. В таком же духе нам нужно действовать и в следующем матче», – цитирует Судзуки официальный сайт НХЛ на русском языке.

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1 и вышел вперёд в серии плей-офф – 3:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Коул Кофилд и Ник Судзуки. За «Вегас» единственную шайбу забросил Макс Пасиоретти.



Ранее в серии «Канадиенс» одержали две победы с одинаковым счётом 3:2, а «Голден Найтс» выигрывали со счётом 4:1 и 2:1. Шестой матч серии состоится 25 июня.