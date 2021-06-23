Главный тренер «Вегаса» защитил капитана команды Стоуна после результативной ошибки

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур защитил капитана команды Марка Стоуна после результативной ошибки во втором периоде пятого полуфинального матча Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (1:4, 2-3).

«Сегодня не тот матч, после которого стоит набрасываться на отдельных игроков. Это было поражение всей команды. Мы все плывём в одной лодке, а не только Марк Стоун. Мы ищем ответы на вопросы. Я уверен, что есть вещи, которые мы можем обсудить и делать их по-другому. Я знаю, что в четверг мы будем выглядеть лучше», – цитирует Дебура официальный сайт НХЛ на русском языке.

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1 и вышел вперёд в серии плей-офф – 3:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Коул Кофилд и Ник Судзуки. За «Вегас» единственную шайбу забросил Макс Пасиоретти.



Ранее в серии «Канадиенс» одержали две победы с одинаковым счётом 3:2, а «Голден Найтс» выигрывали со счётом 4:1 и 2:1. Шестой матч серии состоится 25 июня.