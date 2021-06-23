Флёри: очевидно, «Вегас» сейчас не в том положении, в котором хотел быть

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри поделился мнением о полуфинальной серии плей-офф с «Монреаль Канадиенс» (2-3).

«Очевидно, сейчас мы находимся не в том положении, в котором хотели бы быть. Но я не считаю, что в нашей команде есть какая-то паника», – цитирует Флёри официальный сайт НХЛ на русском языке.

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1 и вышел вперёд в серии плей-офф – 3:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Коул Кофилд и Ник Судзуки. За «Вегас» единственную шайбу забросил Макс Пасиоретти.



Ранее в серии «Канадиенс» одержали две победы с одинаковым счётом 3:2, а «Голден Найтс» выигрывали со счётом 4:1 и 2:1. Шестой матч серии состоится 25 июня.