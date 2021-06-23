Дебур: в такой момент сезона нужно находить правильные пути

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился мнением о пятом полуфинальном матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (1:4, 2-3).

«Можно указать на много вещей, которые у нас сегодня не получились. Нам не хватало точности в завершении, мы принимали не те решения. И в итоге это нам стоило дорого. Мы должны найти способ стать лучше. В такой момент сезона нужно находить правильные пути в матчах против хороших команд, нужно справляться с давлением и напряжением, а также с хорошим вратарем соперника. Команды, которым это удается, в конечном итоге остаются на ногах», – цитирует Дебура официальный сайт НХЛ на русском языке.

В следующем, шестом полуфинальном матче команды встретятся 25 июня в 3:00 мск.