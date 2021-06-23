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Эберле: должны с первых минут объяснить «Тампе», что такого, как в пятой, не повторится

Эберле: должны с первых минут объяснить «Тампе», что такого, как в пятой, не повторится
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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле поделился ожиданиями от шестой полуфинальной встречи Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Мы должны с первых же минут объяснить сопернику, что такого, как в пятой игре, не повторится. Они провели ударное начало в Тампе, мы должны ответить тем же на своей площадке.

Болельщики на домашней арене всегда заряжают нас особой энергией. Здорово, что с нами в среду будет их поддержка», – цитирует Эберле официальный сайт НХЛ на русском языке.

Следующая встреча команд состоится 24 июня в 3:00 мск.

Напомним, в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли — 2021 «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф — 3-2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (2), Алекс Киллорн (2), Янни Гурд, Ондржей Палат, Брейден Пойнт и Люк Шенн.

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