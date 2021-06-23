Минское «Динамо» подтвердило подписание контракта с Беком

Канадский нападающий Тейлор Бек, выступавший в прошлом сезоне КХЛ за магнитогорский «Металлург», перешёл в минское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с форвардом подписан на один год. Ранее «Чемпионат» сообщал об этой сделке.



В начале июня «Металлург» объявил о расторжении контракта с форвардом. Ранее соглашение игрока с «Металлургом» было рассчитано до 30 апреля 2022 года.



В сезоне-2020/2021 Бек провёл 56 игр в рамках регулярного чемпионата КХЛ и набрал 43 очка: забросил 16 шайб и отдал 27 результативных передач при показателе полезности «+1». В плей-офф 30-летний канадец сыграл в 12 играх и набрал 10 баллов (4+6) при показателе полезности «-4».



Помимо «Металлурга», Бек выступал в КХЛ в составе «Автомобилиста» (2017–2018) и «Авангарда» (2018–2020).

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