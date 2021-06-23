Никита Серебряков подписал контракт с «Адмиралом»

«Адмирал» выкупил права у нижегородского «Торпедо» на голкипера Никиту Серебрякова, сообщает официальный сайт клуба из Владивостока.

Серебряков дебютировал в Континентальной хоккейной лиге как раз в составе «Адмирала» в 2016 году, а всего провёл в клубе из Владивостока три года. За «Адмирал» голкипер сыграл 69 игр, 68 в регулярном чемпионате и 1 в плей-офф, одержал 15 побед и оформил один шат-аут.

В прошедшем сезоне КХЛ голкипер выступал за «Торпедо». Провёл 16 матчей в регулярном чемпионате, в одном из которых не пропустил.

«Адмирал» выступал в КХЛ с сезона-2013/2014, наилучшим достижением был выход в первый раунд плей-офф. Сезон-2020/2021 дальневосточники пропустили из-за пандемии коронавируса.