Никита Серебряков подписал контракт с «Адмиралом»
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«Адмирал» выкупил права у нижегородского «Торпедо» на голкипера Никиту Серебрякова, сообщает официальный сайт клуба из Владивостока.
Серебряков дебютировал в Континентальной хоккейной лиге как раз в составе «Адмирала» в 2016 году, а всего провёл в клубе из Владивостока три года. За «Адмирал» голкипер сыграл 69 игр, 68 в регулярном чемпионате и 1 в плей-офф, одержал 15 побед и оформил один шат-аут.
В прошедшем сезоне КХЛ голкипер выступал за «Торпедо». Провёл 16 матчей в регулярном чемпионате, в одном из которых не пропустил.
«Адмирал» выступал в КХЛ с сезона-2013/2014, наилучшим достижением был выход в первый раунд плей-офф. Сезон-2020/2021 дальневосточники пропустили из-за пандемии коронавируса.
Новость по теме«Адмирал» примет участие в чемпионате КХЛ сезона-2021/2022
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