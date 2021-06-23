Пономарёв: из вариантов в России у меня был только «Спартак»

Нападающий Василий Пономарёв прокомментировал подписание контракта со «Спартаком».



«Из вариантов в России у меня был только «Спартак». Но при этом я очень доволен этим переходом. Особенно тем, что второй тренер в команде — Андрей Александрович Потайчук. Для меня его появление в штабе «Спартака» стало приятным сюрпризом. Мы уже с ним работали, надеюсь, и теперь всё сложится как можно удачнее.



Когда всё строится с чистого листа, начинать взрослую карьеру проще? Мне сложно сказать, как легче, а как тяжелее. Но насчёт перестройки в «Спартаке» у меня есть такая фраза: если человек меняется — значит, он хочет жить. То есть клуб хочет развиваться, становиться лучше.



Думаю, это неплохое время, чтобы молодые игроки приходили в команду и находили себя в хоккее. Наверное, это и правда удачный момент. Надо просто работать и получать удовольствие.



Знаю ли уже что-то о Борисе Миронове? Наверное, это совпадение, но, когда мы с другом в 2017 году ходили на финал Кубка Харламова, тренером «Красной Армии» был как раз Миронов. Тогда его команда выиграла.



А так я много слышал хорошего об этом тренере от Павла Порядина, который тоже, как и я, из Зеленограда. Мы вместе тренируемся, он что-то рассказывает. Они с Мироновым пересекались в Нижнекамске, и Паше всё понравилось. А раз Паше понравилось, то и мне точно понравится. Его рекомендациям я доверяю», — приводит слова Пономарёва официальный сайт КХЛ.

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