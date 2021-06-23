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У Окулова, подписавшего новый контракт с ЦСКА, было предложение от «Монреаля»

У Окулова, подписавшего новый контракт с ЦСКА, было предложение от «Монреаля»
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У российского нападающего Константина Окулова были варианты продолжения карьеры в НХЛ, сообщает в «Твиттере» журналист Эрик Энджелс.

26-летнему хоккеисту предлагал контракт «Монреаль Канадиенс».

Ранее форвард подписал новый контракт с ЦСКА.

Окулов присоединился к армейцам в сезоне-2017/2018. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 55 матчей и набрал 49 (18+31) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 20 (6+14) очков. Окулов стал лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф сезона-2020/2021.

Всего за ЦСКА Константин сыграл в 242 матчах, в которых набрал 172 (74+98) очка. В сезоне-2018/2019 вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.

Окулов травмировал ключицу в стартовом матче предварительного этапа чемпионата мира против чехов. Из-за этого он пропустил всю оставшуюся часть турнира.

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