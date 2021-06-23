Стала известна зарплата Окулова в ЦСКА. Игрок мог перейти в «Монреаль»

Стала известна заработная плата нападающего ЦСКА Константина Окулова, подписавшего двухлетний контракт с армейским клубом, сообщает «Спорт-экспресс».
Зарплата игрока составит 60 млн рублей в год.
Ранее появилась информация о том, что у Окулова было предложение клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».
Окулов присоединился к армейцам в сезоне-2017/2018. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провёл 55 матчей и набрал 49 (18+31) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 20 (6+14) очков. Окулов стал лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф сезона-2020/2021.
Всего за ЦСКА Константин сыграл в 242 матчах, в которых набрал 172 (74+98) очка. В сезоне-2018/2019 вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.
Окулов травмировал ключицу в стартовом матче предварительного этапа чемпионата мира против чехов. Из-за этого он пропустил всю оставшуюся часть турнира.
- 23 июня 2021
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