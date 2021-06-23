Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Армстронг: Гуннарссон всегда будет примером для игроков «Сент-Луиса»

Армстронг: Гуннарссон всегда будет примером для игроков «Сент-Луиса»
Комментарии

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг высказался о том, что защитник Карл Гуннарссон завершил карьеру.

«Карл — истинный профессионал, прекрасно игравший за «Блюз» последние семь сезонов.

От легендарного гола во втором матче финала до вклада в общественную жизнь Сент-Луиса, он всегда будет примером для нынешних и будущих игроков «Блюз», — приводит слова Армстронга официальный сайт НХЛ на русском языке.

В феврале стало известно, что 34-летний швед пропустит остаток сезона из-за травмы колена.

В НХЛ хоккеист провёл 12 сезонов, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сент-Луис». В сезоне-2018/2019 Гуннарссон стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Блюз».

Всего в лиге он сыграл 629 матчей и набрал 138 (30+108) очков при показателе полезности «+55».

Новость по теме
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса» Карл Гуннарссон завершил карьеру
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021