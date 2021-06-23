Армстронг: Гуннарссон всегда будет примером для игроков «Сент-Луиса»

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг высказался о том, что защитник Карл Гуннарссон завершил карьеру.
«Карл — истинный профессионал, прекрасно игравший за «Блюз» последние семь сезонов.
От легендарного гола во втором матче финала до вклада в общественную жизнь Сент-Луиса, он всегда будет примером для нынешних и будущих игроков «Блюз», — приводит слова Армстронга официальный сайт НХЛ на русском языке.
В феврале стало известно, что 34-летний швед пропустит остаток сезона из-за травмы колена.
В НХЛ хоккеист провёл 12 сезонов, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сент-Луис». В сезоне-2018/2019 Гуннарссон стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Блюз».
Всего в лиге он сыграл 629 матчей и набрал 138 (30+108) очков при показателе полезности «+55».
- 23 июня 2021
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