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Брейден Пойнт повторил достижение Марио Лемье и Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ

Брейден Пойнт повторил достижение Марио Лемье и Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» в эти минуты проходит шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Завершился второй период, в счёте ведут гости – 2:1. В серии ведут хоккеисты «Лайтнинг» — 3-2.

На 16-й минуте второго периода 25-летний канадский форвард «Тампы» Брейден Пойнт открыл счёт в матче, поразив ворота Семёна Варламова. Результативная передача на счету нападающего Энтони Чирелли. Таким образом, Пойнт продлил свою голевую серию в текущем розыгрыше Кубка Стэнли до девяти игр.

Для канадского форварда заброшенная шайба стала 14-й в нынешнем плей-офф, что является повторением его личного рекорда, установленного в минувшем сезоне. Брейден повторил достижение Марио Лемье и Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ, которые также по два раза за карьеру добирались до отметки в 14 голов в розыгрыше Кубка Стэнли. Рекорд в этой номинации принадлежит Яри Курри (четыре раза минимум по 14 шайб в плей-офф), второе место занимает Майк Босси — три раза.

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