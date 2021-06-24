Вышински: гол Мейфилда – его второй идеальный удар в матче. Первый – травма Кучерова

Американский журналист Грег Вышински прокомментировал действия защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Скотта Мейфилда, который в шестом полуфинальном матче Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» травмировал форварда Никиту Кучерова и отметился голом (3:2 ОТ, 3-3).

«Скотт Мейфилд в шестом матче серии сравнял счёт на табло – 2:2. Это его второй идеальный удар в течение одного матча. Разумеется, первым был удар Кучерова клюшкой, который вывел Никиту из игры, при этом сам Мейфилд не получил никакого наказания», – написал Вышински в «Твиттере».



В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.