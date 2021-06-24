«Мейфилд был зверем», «Он умышленно ломал Кучерова». Американская пресса – о травме Никиты

Звёздный россиянин получил травму уже на третьей минуте матча. Кучеров не смог продолжить встречу, а его команда проиграла в овертайме.

В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3. Ключевое событие матча произошло уже на самом старте первого периода, когда травму получил лучший бомбардир нынешнего плей-офф нападающий «молний» Никита Кучеров.

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Российский форвард получил повреждение, которое могло произойти в двух эпизодах – в столкновении у борта с канадским форвардом «Айлендерс» Мэтью Барзалом, либо же в предшествующем этому, когда Никита получил удар в спину от защитника «островитян» Скотта Мейфилда. Скорее всего, именно в результате действий Мейфилда Кучеров получил роковую травму. По крайней мере, именно поведение защитника «Айлендерс» в данном эпизоде приковало к себе большое внимание со стороны американской прессы.

28-летний защитник «Айлендерс» в принципе стал главным действующим лицом этого матча. Сначала он травмировал Кучерова, затем запомнился жёсткой игрой против ещё одного лидера «молний» – канадского форварда Стивена Стэмкоса – а в третьем периоде его точный бросок перевёл игру в овертайм, где впоследствии отличился Энтони Бовиллье. Теперь команды сыграют седьмой матч, и участие Кучерова в решающей игре на данный момент находится под большим вопросом.

«Мейфилд был зверем, который преследовал звёзд соперника»

Бывший хоккеист, а ныне известный аналитик издания NBCSN Кейт Джонс заявил, что защитник «островитян» намеренно преследовал звёздных игроков «молний».

«Мейфилд был зверем, который преследовал звёздных игроков «Тампы». Он получил вознаграждение за свою игру», – полагает Джонс.

«Второй идеальный удар Мейфилда в течение одного матча»

Обозреватель ESPN Грег Вышински в саркастической манере прокомментировал точный бросок Мэйфилда в середине третьего периода.

«Скотт Мейфилд в шестом матче серии сравнивает счёт на табло – 2:2. Это его второй идеальный удар в течение одного матча. Разумеется, первым был удар Кучерова клюшкой, который вывел Никиту из игры, при этом сам Мейфилд не получил никакого наказания», – написал Вышински.

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«Он умышленно ломал и успешно травмировал лучшего бомбардира плей-офф»

В первом раунде плей-офф «островитяне» прошли «Питтсбург Пингвинз», а действия Мейфилда уже в той серии запомнились многим журналистам. Обозреватель матчей «Пингвинз» Деян Ковачевич поделился мнением о стиле игры Скотта.

«Скотт Мейфилд играл в очень грязной манере на протяжении всей серии с «Питтсбургом». Знаете, я часто писал об этом во время того противостояния. Сегодня он умышленно ломал и успешно травмировал лучшего бомбардира плей-офф Никиту Кучерова», – написал Ковачевич в «Твиттере».

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«Нельзя заменить Кучерова. Потерять его в начале игры – это отстой»

Что касается комментариев непосредственных участников матча, то капитан «Тампы» Стивен Стэмкос ёмко прокомментировал травму звёздного россиянина.

«Куча нельзя заменить. Он проводит невероятный плей-офф, в атаке он просто убийственный. Мы создавали хорошие моменты, Палат неплохо его подменил при игре в большинстве, но потерять Куча в начале игры – это отстой. Впрочем, ребята бились, мы играли при недокомплекте, дали себе шанс на победу, но сегодня у нас не получилось», – заметил донельзя расстроенный форвард «молний».

Главный тренер «Тампы» Джон Купер предсказуемо ушёл от ответа на вопрос о текущем состоянии Кучерова, заявив, что у него нет информации для журналистов. Стоит заметить, что решающий матч серии состоится уже через два дня, 26 июня, в Тампе.

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«Арбитры сказали, что не посчитали этот удар умышленным»

Одним же из главных вопросов, который волновал участников встречи от «Тампы» сразу после её завершения, это объяснение причины, по которой арбитры Горд Дуайер и Крис Ли не выписали удаления Мейфилду.

«Толчок Мэйфилда на мне во втором периоде? Я был лицом к стеклу, ничего ненормального там не было, небольшой удар сзади. Момент с Кучем судья не увидел, а соперник хотел нанести подлый и дешёвый удар. Арбитры сказали, что не посчитали этот удар умышленным. Они не могут посмотреть повтор момента, как мы. Мы должны биться, несмотря ни на что. Что есть, то есть. Мы не собираемся жаловаться на судейство, сейчас с этим уже ничего не поделаешь, будем фокусироваться на следующем матче», – сказал Стэмкос.

«Не могу подтвердить, что судьи сказали, что хит на Кучерове был неумышленным. Просто не знаю, говорили они про это или нет. Но было бы странно говорить о неумышленности… Мне кажется, что в правилах нет этого, что толчок в спину должен быть умышленным. Знаю только, что всё случилось рядом с одним из судей, однако он этого не увидел. Двигаемся дальше», – добавил Купер.