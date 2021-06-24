Эберле: мы не могли найти момент, чтобы забросить первую шайбу, а когда нашли – забили гол

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом полуфинальном матче Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 3-3).
«Хотя мы уступали в счете 0:2, по большей части нам нравилась наша игра, даже в первом и втором периодах. Мы просто не могли найти момент, чтобы забить первый гол. А когда нашли его, то забросили шайбу, потом еще одну в третьем периоде, когда отличный бросок получился у Мейфилда», – цитирует Эберле официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что следующая встреча команд состоится 26 июня в 3:00 мск.
В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3. В самом начале матча нападающий Никита Кучеров получил травму. Форвард провёл на льду 47 секунд.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.
- 24 июня 2021
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
11:08
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:30
-
08:14
-
07:56
-
07:35
-
07:14
-
06:13
-
05:47
-
05:25
-
05:16
-
04:14
-
03:54
-
03:35
- 23 июня 2021
-
23:22
-
22:54
-
22:34
-
22:19
-
21:50
-
21:17
-
20:47
-
20:18
-
19:57
-
19:39