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Эберле: мы не могли найти момент, чтобы забросить первую шайбу, а когда нашли – забили гол

Эберле: мы не могли найти момент, чтобы забросить первую шайбу, а когда нашли – забили гол
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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом полуфинальном матче Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 3-3).

«Хотя мы уступали в счете 0:2, по большей части нам нравилась наша игра, даже в первом и втором периодах. Мы просто не могли найти момент, чтобы забить первый гол. А когда нашли его, то забросили шайбу, потом еще одну в третьем периоде, когда отличный бросок получился у Мейфилда», – цитирует Эберле официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что следующая встреча команд состоится 26 июня в 3:00 мск.

В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3. В самом начале матча нападающий Никита Кучеров получил травму. Форвард провёл на льду 47 секунд.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.

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