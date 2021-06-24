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Голкипер «Айлендерс» Варламов прокомментировал победу над «Тампой» в шестом матче

Голкипер «Айлендерс» Варламов прокомментировал победу над «Тампой» в шестом матче
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов поделился мнением о шестом полуфинальном матче Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ, 3-3).

«Мы входили в третий период при счете 1:2 и держали в уме, что можем вытащить этот матч. Как минимум, могли добиться ничьей в основное время. Мы играли очень упорно, провели сильный период, показали мощный форчекинг и поэтому смогли забить столь важный гол. Мы создали много голевых моментов в третьем периоде, и, в конце концов, нам за это воздалось», – цитирует Варламова официальный сайт НХЛ на русском языке.

В следующем матче команды сыграют 26 июня в 3:00 мск.

В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале, в овертайме, обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3. В самом начале матча нападающий Никита Кучеров получил травму. Форвард провёл на льду 47 секунд.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.

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