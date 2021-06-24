Экс-игрок «Тампы» в шутку отреагировал на фанатов хозяев, закидавших лёд пивными банками

Экс-игрок «Тампы-Бэй Лайтнинг» Райан Кэллахан прокомментировал победу «Нью-Йорк Айлендерс» в шестом полуфинальном матче Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 3-3).



«Хорошо, что «Айлендерс» выиграли этот матч. Болельщики пытались травмировать их пивными банками после игры. Представьте, что могло случиться, если бы они проиграли», – написал Кэллахан в «Твиттере».



Напомним, что эта игра могла стать последней для «Айлендерс» на «Нассау Колизей». Со следующего сезона команда переедет на новую арену.



В следующем матче команды сыграют в Тампе 26 июня в 3:00 мск.



В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.

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