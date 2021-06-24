Максим Матушкин подписал контракт с «Адмиралом»

Защитник Максим Матушкин подписал однолетний контракт с «Адмиралом», сообщает официальный сайт клуба.
Прошедший сезон защитник начинал в Континентальной хоккейной лиге в «Северстали» из Череповца, затем перешёл в фарм-клуб петербургского СКА, выступающий в Высшей хоккейной лиге – «СКА-Нева». Заканчивал сезон Матушкин в чемпионате Финляндии в клубе «Таппара», где провёл 30 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 очка (4+19), а также в восеми играх плей-офф защитник набрал три очка (1+2).
«Максим опытный защитник, большую часть карьеры провел в Швеции, два хороших сезона провел в магнитогорском «Металлурге». Знаем его как быстрого, атакующего защитника, он усилит команду в большинстве. Ждем от Максима стабильной игры», — цитирует спортивного директора «Адмирала» Вадима Аверкина официальный сайт клуба.
- 24 июня 2021
-
12:29
-
12:19
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
11:08
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:30
-
08:14
-
07:56
-
07:35
-
07:14
-
06:13
-
05:47
-
05:25
-
05:16
-
04:14
-
03:54
-
03:35
- 23 июня 2021
-
23:22
-
22:54
-
22:34
-
22:19
-
21:50
-
21:17
-
20:47