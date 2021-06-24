Максим Матушкин подписал контракт с «Адмиралом»

Защитник Максим Матушкин подписал однолетний контракт с «Адмиралом», сообщает официальный сайт клуба.



Прошедший сезон защитник начинал в Континентальной хоккейной лиге в «Северстали» из Череповца, затем перешёл в фарм-клуб петербургского СКА, выступающий в Высшей хоккейной лиге – «СКА-Нева». Заканчивал сезон Матушкин в чемпионате Финляндии в клубе «Таппара», где провёл 30 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 очка (4+19), а также в восеми играх плей-офф защитник набрал три очка (1+2).



«Максим опытный защитник, большую часть карьеры провел в Швеции, два хороших сезона провел в магнитогорском «Металлурге». Знаем его как быстрого, атакующего защитника, он усилит команду в большинстве. Ждем от Максима стабильной игры», — цитирует спортивного директора «Адмирала» Вадима Аверкина официальный сайт клуба.

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