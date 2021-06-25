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«Монреаль» выиграл пять овертаймов в этом плей-офф. Это второй результат в истории клуба

«Монреаль» выиграл пять овертаймов в этом плей-офф. Это второй результат в истории клуба
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс», который завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 и позволил им выиграть серию – 4-2.

В овертайме точный бросок Арттури Лехконена принёс «Монреалю» победу в этом матче. Канадская команда в пятый раз победила в овертайме в этом плей-офф, что является вторым результатом в истории клуба. Рекорд был установлен в 1993 году, когда «Канадиенс» выиграли 10 овертаймов. Напомним, что именно в том сезоне «Монреаль» выиграл свой 24-й и последний на данный момент Кубок Стэнли.

Ещё дважды — в 1979 и 1989 годах — игроки «Канадиенс» добивались успеха в овертаймах матчей плей-офф по четыре раза.

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