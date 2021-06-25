Дебур: мы на другой уровень не вышли, а «Монреалю» это удалось, взяв ключевые моменты

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал поражение команды в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ, 2-4).



«На этой отметке побеждающие команды выходят на новый уровень и не прогибаются. Мы на другой уровень не вышли, а им это удалось. Соперник был гибче и взял под контроль ключевые моменты серии. Когда у них появлялся шанс, они им пользовались. Когда им был нужен важный сэйв, они его делали. Они выиграли сражение в овертаймах. Они были лучше в битве спецбригад. Уступать в этих компонентах, ты оказываешься в сложном положении», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.



Отметим, что «Вегас» второй год подряд уступил в серии за выход в финал Кубка Стэнли. В 2020 году они уступили в полуфинале «Даллас Старз» (1-4).

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