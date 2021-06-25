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Тонелли: игроки «Айлендерс» могут оставить свои имена в истории. Они создают наследие

Тонелли: игроки «Айлендерс» могут оставить свои имена в истории. Они создают наследие
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Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джон Тонелли поделился мнением о команде «Нью-Йорк Айлендерс».

«Я вижу много общего между Элом Арбором (легендарный тренер «Айлендерс». – прим. «Чемпионата».) и Барри Тротцем. То, как его уважают хоккеисты, и то, как эта команда играет как единое целое, вызывает уважение. У них нет деления на персоналии, они действуют как единый механизм. На это действительно приятно смотреть.

Эта команда создаёт своё собственное наследие. Они могут оставить свои имена в истории. Карьера некоторых игроков подходит к концу. Это грустно? Да, но у клуба есть и будущее, у нас будет современная, невероятная арена. Я надеюсь, что многие захотят приехать сюда и выступать за «Айлендерс», потому что это действительно что-то особенное», — приводит слова Тонелли официальный сайт НХЛ.

Тонелли выступал в составе «островитян» с 1978 по 1986 год. С 1980 по 1983 год он вместе с клубом завоевал четыре титула подряд.

Напомним, «Айлендерс» сыграют седьмой, решающий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» завтра, 26 июня. Начало – в 3:00 мск.

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