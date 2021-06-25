«Ак Барс» переподписал контракты с Воронковым и Галимовым

Два игрока «Ак Барса» переподписали действующие контракты с клубом, сообщается на официальном сайте казанцев.



Форвард Дмитрий Воронков переподписал контракт на новых условиях, соглашение имеет прежний срок действия — до 30 апреля 2023 года.



Нападающий Артём Галимов проведёт в Казани ещё три года и будет выступать за «Ак Барс» до завершения сезона-2023/2024.



Воронков провёл за «Ак Барс» 110 матчей, в которых набрал 43 (19+24) очка. В плей-офф-2021 форвард стал лучшим бомбардиром команды, набрав 10 (6+4) очков. После этого Воронков получил вызов в национальную сборную России для участия в чемпионате мира.



Галимов сыграл 116 матчей в составе казанцев и набрал 49 (21+28) очков. Форвард стал лучшим новичком лиги по итогам сезона-2019/2020.